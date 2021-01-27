Biden yönetimi, Trump'ın BAE ile imzaladığı F-35 anlaşmasını askıya aldı

ABD'de Biden yönetimi, aralarında BAE'ye satış onayı verilen F-35'lerin de bulunduğu birçok askeri satışı askıya aldı.

Birleşik Arap Emirlikleri'nin (BAE) Washington Büyükelçiliği, internet sitesinde eski ABD Başkanı Donald Trump'ın son günlerinde ABD ile yapılan "savunma paketi" anlaşmasına ilişkin bir açıklama yayınlamış, açıklamada BAE'nin, ABD ile F-35 tipi savaş uçağı ve silahlı insansız hava araçlarını (SİHA) içeren 23 milyar dolarlık "savunma paketi" anlaşması imzaladığı doğrulanmıştı.

Sözleşmelerde 10,4 milyar dolar değerinde 50 F-35 tipi savaş uçağının, 2,97 milyar dolar değerinde 18 MQ-9B SİHA'nın ve 10 milyar dolar değerinde çeşitli mühimmatın yer aldığı bildirilirken, BAE'nin gerginliği azaltma ve yeni bir bölgesel diyalog kurma isteği de teyit edilmişti.

Ancak ABD Başkanı Biden, BAE ile imzalanan anlaşmanın askıya alındığını açıkladı. (İHA)