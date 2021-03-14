"Biden yönetimi Kuzey Kore'ye çeşitli kanallardan ulaşmak istedi; dönüş olmadı"

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ABD'de Joe Biden yönetiminin geçen ay çeşitli kanallar aracılığıyla Kuzey Kore yönetimine ulaşmaya çalıştığı ancak bir yanıt alamadığı belirtildi.

CNN'de yer alan habere göre, Biden yönetiminden bir yetkili, Kuzey Kore'yle temas adımlarına ilişkin "Gerilim riskini düşürmek için şubat ortasından beri Kuzey Kore hükûmetin çeşitli kanallardan ulaşmak istedik. Bugüne kadar Pyongyang'dan herhangi bir dönüş almadık" dedi.

Yetkili, ABD'nin temas için adımları olduğunu hatırlatarak bir yıldır Kuzey Kore'yle aktif diyalog kurulmadığını hatırlattı. Yetkili, Trump döneminden de yetkililerden Kuzey Kore'yle temaslar konusunda bilgi aldıklarını söyledi. Yetkili "Gelecek haftalarda yoğun, çok paydaşlı politika incelememizi tamamlamayı bekliyoruz" dedi.

Biden yönetiminin Kuzey Kore politikalarını çalışmaları tamamladıktan sonra duyurması bekleniyor.