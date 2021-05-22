Biden yönetimi, ilk Türkiye ziyaretini gelecek hafta gerçekleştirecek

T24 Dış Haberler

ABD Dışişleri Bakan Yardımcısı Wendy Sherman'ın gelecek hafta Türkiye'yi ziyaret edeceği açıklandı. Bu, Joe Biden yönetiminden bir ismin Türkiye'ye gerçekleştireceği ilk ziyaret olacak.

ABD Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, "Bakan Yardımcısı, NATO müttefikimizle ortak zorluklarla mücadele etmeye çalışırken ABD-Türkiye ilişkilerinin önemini vurgulayacak ve endişe yaratan konular hakkında konuşacak" denildi.

Sherman 25 Mayıs-4 Haziran arasında Brüksel, Punom Pen, Bangkok ve Honolulu'yu da ziyaret edecek.

Dün de ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken ile mevkidaşı Mevlüt Çavuşoğlu bir telefon görüşmesi gerkçekleştirmişti.

Twitter üzerinden paylaşımda bulunan Blinken, "Mevlüt Çavuşoğlu ile tam zamanında görüşme fırsatı bulduk bugün. Ortak önceliklerimizde NATO müttefikimizle iş birliğimizi sürdürmemiz çok önemli" yazdı.

Blinken paylaşımına, "Aynı zamanda Yunanistan ile yapıcı görüşmeleri desteklediğimi söyledim ve insan hakları ile demokrasinin önemini vurguladım" diye devam etti.