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Dünya

Biden yönetimi Etiyopya, Gine ve Mali'ye uygulanan gümrük muafiyetini kaldırmaya hazırlanıyor

02 Kasım 2021 18:45

ABD yönetimi, "insan hakları ihlalleri" gerekçesiyle Afrika ülkeleri Etiyopya, Gine ve Mali'ye uygulanan gümrük muafiyetini kaldırma niyetini Kongreye bildirdi.

ABD Başkanı Joe Biden, Kongre üyelerine mektup göndererek, Etiyopya, Gine ve Mali'ye, "Afrika Kalkınma ve Fırsat Kanunu" kapsamında uygulanan gümrük muafiyetine ilişkin yeni adımlar atma niyetinde olduğunu belirtti.

Söz konusu ülkelerde son dönemlerde yaşanan insan hakları ihlallerine dikkati çeken Biden, bu durumun kanunun 104. maddesini ihlal ettiğini, bu nedenle de ülkelerin muafiyetinin kaldırılacağını kaydetti.

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