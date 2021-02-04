Biden yönetimi, ABD ile Rusya arasındaki son büyük nükleer silah anlaşmasını uzattı

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ABD'de Joe Biden yönetimi, ABD ile Rusya arasındaki son büyük nükleer silah anlaşması olan New START'ın (Stratejik Silahların Azaltılması Anlaşması) 5 yıl uzatılmasını onayladı.
Washington, anlaşmanın uzatılmasının yeni bir silahlanma yarışını önleyeceğini umduklarını söyledi.
ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken, anlaşmanın bitmesine bir gün kala üst sınır olarak belirlenen süreyi kullanma kararı alarak New START'ı 5 yıl uzattıklarını bildirdi.
Blinken, "Başkan Biden, silah kontrolünde ABD'ye liderliğini geri kazanarak ülkeyi nükleer tehditlerden koruyacağına dair söz verdi" dedi.
Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, geçen cuma günü anlaşmayı uzatmayı teklif eden tasarıya imzasını atmıştı.
New START, 5 Şubat 2026'ya kadar geçerli olacak.
Anlaşma ABD ile Rusya'nın konumlandırabileceği stratejik nükleer savaş başlığı, füze ve bombardıman uçağı sayısını sınırlandırıyor.