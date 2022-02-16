Biden yönetimi, 6 Ocak Kapitol baskını gününün Beyaz Saray ziyaretçi kayıtlarını talep etti

ABD Başkanı Joe Biden, eski ABD Başkanı Donald Trump’ın yönetimin ziyaretçi kayıtlarının korunacağına ilişkin iddiasını reddederek, 6 Ocak 2021’de Kapitol’e baskın yapıldığı günün Beyaz Saray ziyaretçi kayıtlarını talep etti.
ABD Başkanı Biden’ın Beyaz Saray Danışmanı Dana Remus, Ulusal Arşivler’e bir mektup göndererek, 6 Ocak Kapitol baskınını inceleyen komiteye 15 gün içinde Beyaz Saray ziyaretçi kayıtlarını göndermesini istedi.
Komite, geçen yıl eski ABD yönetiminden Beyaz Saray kayıtlarını istediğinde Trump, yönetim ayrıcalığı olarak verilerin korunduğunu söylemişti.