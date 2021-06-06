Biden, Washington Post için yazdı: Avrupa ziyareti ve kritik Putin görüşmesinde ne mesajlar verecek?

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ABD Başkanı Joe Biden, ilk yurt dışı seyahati öncesi yapacağı görüşmeler ve öne çıkaracağı gündemleri anlattığı bir makale kaleme aldı. G7 Zirvesi, NATO müttefikleri ve Avrupa Birliği liderleriyle yaptığı görüşmeler sonrası son olarak Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'le görüşeceğini vurgulayan Biden, "ABD, Rusya'yla çatışma aramıyor. Rusya'yla stratejik istikrar ve silah kontrolü gibi konularda birlikte çalışabileceğimiz istikrarlı ve öngörülebilir bir ilişki istiyoruz" dedi.

ABD Başkanı Joe Biden, bir dizi liderle yapacağı görüşmeler öncesi Washington Post'a "Avrupa'ya yapacağım seyahat ABD'nin dünyadaki demokrasileri bir araya toplamasıyla ilgili" başlıklı bir makale kaleme aldı.

"Çarşamba günü, başkanlık dönemimin ilk yurt dışı seyahati için Avrupa'ya gidiyorum. Bu seyahat, en yakın demokratik partnerlerimizden pek çoğuyla görüşmelerle dolu olacak. Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'le görüşmeyle sonlanacak seyahatte G7 ülkeleri, NATO müttefikleri ve Avrupa Birliği liderleriyle görüşeceğim." diye başlayan Biden, küresel belirsizlik zamanında "ABD'nin müttefik ve ortaklarına bağlılığını ve demokrasilerin çağın ortak tehditlerine birlikte karşı durabileceğini göstermeyi" amaçladıklarını söyledi.

Biden, "İster her yerde Covid-19 pandemisini bitirmek, ister yükselen iklim krizinin gerekliliklerini yerine getirmek ya da Çin ve Rusya hükûmetlerinin zarar veren adımlarına karşı durmak olsun, ABD dünyaya güçlü bir pozisyondan liderlik etmeli" ifadelerini kullandı.

İlk olarak Britanya Başbakanı Boris Johnson'la bir araya geleceğini söyleyen Biden, daha sonra G7 Zirvesi'nde pandemi, dünya genelinde sağlık güvenliği ve küresel ekonomik iyileşme konularının ilk öncelikler olacağını söyledi. G7 maliye bakanlarının çokuluslu şirketlere küresel kurum vergisi konusunda anlaştığını hatırlatan Biden "ABD'nin iklim krizi konusunda koltuğa geri dönmesiyle iklim krizini engelleyecek ve küresel temiz enerji dönüşümüne geçerek istihdam sağlayacak bir gelişme sağlama şansımız var" dedi.

Biden G7 zirvesiyle ilgili son olarak "Dünyanın en büyük demokrasileri fiziksel, dijital ve sağlık altyapılarını daha dirençli ve küresel kalkınmayı destekleyecek şekilde güncelleyerek Çin'e yüksek standartlı bir alternatif sunacak" dedi.