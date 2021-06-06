Biden, Washington Post için yazdı: Avrupa ziyareti ve kritik Putin görüşmesinde ne mesajlar verecek?

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ABD Başkanı Joe Biden, ilk yurt dışı seyahati öncesi yapacağı görüşmeler ve öne çıkaracağı gündemleri anlattığı bir makale kaleme aldı. G7 Zirvesi, NATO müttefikleri ve Avrupa Birliği liderleriyle yaptığı görüşmeler sonrası son olarak Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'le görüşeceğini vurgulayan Biden, "ABD, Rusya'yla çatışma aramıyor. Rusya'yla stratejik istikrar ve silah kontrolü gibi konularda birlikte çalışabileceğimiz istikrarlı ve öngörülebilir bir ilişki istiyoruz" dedi.
ABD Başkanı Joe Biden, bir dizi liderle yapacağı görüşmeler öncesi Washington Post'a "Avrupa'ya yapacağım seyahat ABD'nin dünyadaki demokrasileri bir araya toplamasıyla ilgili" başlıklı bir makale kaleme aldı.
"Çarşamba günü, başkanlık dönemimin ilk yurt dışı seyahati için Avrupa'ya gidiyorum. Bu seyahat, en yakın demokratik partnerlerimizden pek çoğuyla görüşmelerle dolu olacak. Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'le görüşmeyle sonlanacak seyahatte G7 ülkeleri, NATO müttefikleri ve Avrupa Birliği liderleriyle görüşeceğim." diye başlayan Biden, küresel belirsizlik zamanında "ABD'nin müttefik ve ortaklarına bağlılığını ve demokrasilerin çağın ortak tehditlerine birlikte karşı durabileceğini göstermeyi" amaçladıklarını söyledi.
Biden, "İster her yerde Covid-19 pandemisini bitirmek, ister yükselen iklim krizinin gerekliliklerini yerine getirmek ya da Çin ve Rusya hükûmetlerinin zarar veren adımlarına karşı durmak olsun, ABD dünyaya güçlü bir pozisyondan liderlik etmeli" ifadelerini kullandı.
İlk olarak Britanya Başbakanı Boris Johnson'la bir araya geleceğini söyleyen Biden, daha sonra G7 Zirvesi'nde pandemi, dünya genelinde sağlık güvenliği ve küresel ekonomik iyileşme konularının ilk öncelikler olacağını söyledi. G7 maliye bakanlarının çokuluslu şirketlere küresel kurum vergisi konusunda anlaştığını hatırlatan Biden "ABD'nin iklim krizi konusunda koltuğa geri dönmesiyle iklim krizini engelleyecek ve küresel temiz enerji dönüşümüne geçerek istihdam sağlayacak bir gelişme sağlama şansımız var" dedi.
Biden G7 zirvesiyle ilgili son olarak "Dünyanın en büyük demokrasileri fiziksel, dijital ve sağlık altyapılarını daha dirençli ve küresel kalkınmayı destekleyecek şekilde güncelleyerek Çin'e yüksek standartlı bir alternatif sunacak" dedi.
Biden, Brüksel'de katılacağı NATO Zirvesi'yle ilgili "ABD'nin Madde 5'e sarsılmaz bağlılığını ve birliğimizin her zorluk karşısında güçlü olduğunu bildireceğim" dedi.
Brüksel'de Avrupa Komisyonu Başkanı Ursula Von Der Leyen ile Avrupa Konseyi Başkanı Charles Michel'le görüşeceğini söyleyen Biden, "ABD ve Avrupa'nın küresel zorluklarda nasıl yakın koordinasyonda çalışabileceğini konuşacağız" dedi.
Biden-Putin görüşmesi
Yapacağı son görüşmenin Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'le olacağının altını çizen Biden şöyle yazdı:
"Cenevre'de Putin'le görüşmem, dünyayı ABD'nin gördüğü pencereden gören ve ortak hedeflerimizi, bağlarımızı yenilediğimiz dostlar, partnerler ve müttefiklerle yapılan çok sayıda üst düzey görüşmenin ardından gerçekleşecek. Rusya'nın Ukrayna'da saldırganlıkla başta olmak üzere, Avrupa'nın güvenliğine karşı meydan okumalarına karşı birleşmiş bir şekilde duruyoruz"
"Putin'le yaptığım telefon görüşmelerinde açık ve net oldum" diye devam eden Biden, "ABD, Rusya'yla çatışma aramıyor. Rusya'yla stratejik istikrar ve silah kontrolü gibi konularda birlikte çalışabileceğimiz istikrarlı ve öngörülebilir bir ilişki istiyoruz. Bu nedenle Stratejik Saldırı Silahlarının Yasaklanması Anlaşması’nın (START-3) uzatılması için hızla harekete geçtim" dedi.
Biden, Putin'le görüşmesinde ABD'nin, Avrupa'nın ve benzer düşüncedeki demokrasilerin insan hakları ve onuru için dik durma bağlılığının altını çizeceğini söyledi.
Biden, makalesini şu ifadelerle bitirdi:
"Zamanımızın belirleyici bir sorusu var: Demokrasiler hızlıca değişen dünyada insanlarımız için gerçek sonuçlar ulaştırmak üzere bir araya gelebilir mi? Geçen yüzyılı şekillendiren demokratik birlikler ve kurumlar, modern zamanın tehdit ve düşmanlarına karşı kapasitelerini gösterebilir mi? Bence yanıt, evet. Bu hafta Avrupa'da bunu kanıtlama şansımız olacak"