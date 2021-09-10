Biden ve Xi Jinping, yedi ay sonra ilk kez telefonda konuştu

ABD Başkanı Joe Biden, yedi ay sonra ilk kez Çin Devlet Başkanı Xi Jinping ile konuştu.

Beyaz Saray'dan yapılan açıklamada, yedi ay sonra gerçekleşen ilk konuşmada iki liderin "ülkelerin rekabetin çatışmaya dönüşmemesi konusundaki sorumluluğunu" konuştukları belirtildi.

Biden, göreve başladığından bu yana Jinping ile iki kere konuşmuş oldu.

Üst düzey bir Beyaz Saray yetkilisi, görüşmenin Biden'ın isteğiyle gerçekleştiğini söyledi.

Çin devlet kanalı CCTV de iki liderin görüşmesinin "açık ve derinlikli" olduğu belirtildi. Görüşmede "geniş stratejik iletişim ve ortak endişe konularının ele alındığı" ifade edildi.

Eski ABD Başkanı Donald Trump, göreve başladıktan sonra Çin Devlet Başkanı'yla daha çok görüşme gerçekleştirmişti.

ABD ve Çin; ticaret, Covid-19, insan hakları, demokrasi gibi çok sayıda alanlarda gerilimler yaşıyor.