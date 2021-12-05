Biden ve Putin, salı günü görüşecek; gündemde Ukrayna var

ABD Başkanı Joe Biden ve Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin salı günü Ukrayna krizine ilişkin bir video görüşme gerçekleştirecek.

Beyaz Saray'dan görüşmeye ilişkin yapılan açıklamada iki liderin ABD-Rusya ilişkileri üzerine konuşacağı ve aynı zamanda ABD'nin Rusya'nın Ukrayna sınırındaki askeri hareketliliğine ilişkin endişelerinin altını çizeceği belirtildi.

Kremlin'den yapılan açıklamada ise iki liderin aynı zamanda haziranda gerçekleşen Cenevre zirvesinde varılan anlaşmaların görüşeceği belirtildi.

Görüşmenin saati ve süresi henüz açıklanmadı.

Ukrayna-Rusya sınırında gerilim

Kiev ve NATO güçleri, Rusya'yı Ukrayna sınırına asker yığmakla suçluyor. Moskova, suçlamaları reddederken Ukrayna'yı doğuda askeri hareketliliğini artırmakla suçluyor.

Ukrayna sınırında şu an 94 bin Rus askerinin bulunduğu tahmin ediliyor. Ukrayna Savunma Bakanı Oleksii Reznikov, ellerindeki istihbarat kayıtlarına göre, Moskova'nın ocak sonunda geniş çaplı askeri bir harekat planlıyor olabileceğini söylemişti.

Biden önceki gün yaptığı açıklamada, Putin'in Ukrayna'ya karşı "askeri bir manevrasını" zorlaştırmayı amaçlayan bir plan üzerinde çalıştıklarını söylemişti.