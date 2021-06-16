Biden ve Putin Cenevre'de; kritik zirve başladı

ABD Başkanı Joe Biden ile Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, ilk yüz yüze görüşmeleri için bir araya geldi.

ABD Başkanı Biden ve Rusya Devlet Başkanı Putin, Cenevre'de ilk görüşmeleri için bir araya geldi. İki lider, görüşmenin gerçekleşeceği villanın önünde el sıkıştı.

CBSNews Beyaz Saray muhabiri Steven Portnoy, zirvenin başladığı odadan bir fotoğraf paylaşarak, ABD Başkanı Biden'ın Putin'e "Yüz yüze görüşmek her zaman daha iyidir" dediğini aktardı.

Görüşme, İsviçre'nin Cenevre kentinden geçen Cenevre Gölü'ne bakan 18. yüzyıldan kalma bir villada gerçekleştiriliyor.

Biden'ın ABD Başkanı olmasından bu yana iki lideri yüz yüze getirecek ilk görüşmenin 5 saat kadar sürebileceği belirtildi. İkilinin silah kontrolü, siber saldırılar ve seçim müdahalesi üzerine konuşması bekleniyor.

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