Biden ve Kazımi anlaştı: ABD, Irak'a girmesinden 18 yıl sonra ülkedeki muharip misyonunu sonlandıracak

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ABD Başkanı Joe Biden ve Irak Başbakanı Mustafa Kazımi, ABD'nin ülkedeki muharip güçlerini çekmesi için anlaşmaya vardı. ABD, 18 yıl önce George W. Bush'un emriyle girdiği Irak'tan 2021 yılının sonuna kadar askerlerini çekecek.

Afganistan'dan da ABD askerlerini çekme kararı alan Biden, böylece Bush döneminde başlatılan iki savaştaki muharip misyonları resmen sonlandırmış olacak.

Biden ve Kazımi dün Beyaz Saray'da ABD ve Irak arasındaki stratejik diyalog sürecinin bir parçası olarak yüz yüze görüşme gerçekleştirdi.

ABD Başkanı gazetecilere yaptığı açıklamada, "Bizim Irak'taki rolümüz istendiğinde yardım etmek, eğitim vermeyi sürdürmek, desteklemek ve IŞİD tehdidi baş gösterdikçe mücadele etmek olacak. Ancak bu yılın sonu itibariyle artık bir muharip misyonda olmayacağız" ifadelerini kullandı.

Şu anda Irak'ta radikal İslamcı terör örgütü IŞİD'in kalıntılarıyla mücadeleyle görevli 2 bin 500 kadar ABD askeri bulunuyor. Alınan kararla birlikte ABD tamamen Irak ordusunu eğitmeye ve danışmanlık yapmaya yönelecek.

2003'te ABD liderliğindeki koalisyon, Irak'ın o dönemki lideri Saddam Hüseyin'in kitle imha silahları olduğunu iddia ederek ülkeye girmişti. Saddam diktatörlüğü devrilse de var olduğu iddia edilen bu silahlar asla bulunmadı.