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Dünya

"Biden ve Fener Rum Patriği Bartholomeos, Beyaz Saray'da bir araya gelecek"

Görüşmenin 23 Ekim'de gerçekleşeceği iddia edildi

16 Eylül 2021 09:55

T24 Dış Haberler

ABD Başkanı Joe Biden'ın Fener Rum Patriği Bartholomeos'la Beyaz Saray'da bir araya geleceği belirtildi.

İkili arasındaki görüşmenin 23 Ekim'de gerçekleşeceği belirtildi.

Al Monitor'den Amberin Zaman'a konuşan kaynaklar, Washington'a ziyaretinde Türkiye'nin yeni ABD Büyükelçisi Murat Mercan ile de bir araya geleceğini belirtti. 

Kaynaklar, Beyaz Saray'daki görüşmeye Mercan'ın katılmayacağını ifade etti.

Biden, 2011'de Barack Obama'nın başkan yardımcılığını yaptığı dönemde İstanbul'da Bartholomeos'la bir araya gelmişti.

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