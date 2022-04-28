Biden ve Draghi, Rusya'nın Ukrayna'yı işgali hakkında görüşmek üzere gelecek ay bir araya gelecek

ABD Başkanı Joe Biden ve İtalya Başbakanı Mario Draghi, gelecek ay, Rusya'nın Ukrayna'yı işgalini ve diğer konuları görüşmek üzere Washington'da bir araya gelecek.

Başbakan Draghi'nin ofisinden,"Toplantının odak noktası, Ukrayna halkını desteklemek ve Rusya'nın haksız saldırganlığına karşı koymak için alınacak önlemler konusunda müttefik devletlerle koordinasyon sağlamak olacak" açıklaması yapıldı.

Beyaz Saray'dan yapılan açıklamada ise; Biden'ın, mevkidaşı Draghi'yi, Haziran ayında yapılacak G7 ve NATO zirveleri öncesinde 10 Mayıs'ta Beyaz Saray'da ağırlayacağı belirtildi.

Beyaz Saray, iki liderin bölgesel ve küresel güvenlik, ekonomik meselelerini; Avrupa'nın enerji güvenliğini ve iklim değişikliğini tartışacağını da belirtti.