Biden uzun sürecin ardından kararını verdi; Kamala Harris başkan yardımcısı adayı oldu

ABD'de 3 Kasım'da yapılacak genel seçimlerde Demokrat Parti'nin başkan adayı olmasına kesin gözüyle bakılan Joe Biden, başkan yardımcılığı için Kaliforniya Senatörü Kamala Harris'i seçti.
Biden, başkan yardımcılığı için sosyal medya hesaplarından Harris'in ismini duyururken, "Küçük adam için korkusuz bir savaşçı ve ülkenin en iyi kamu görevlilerinden biri olan Kamala Harris'i koşu arkadaşım olarak seçtiğimi duyurmaktan büyük onur duyuyorum" dedi.
Harris'in hayatını kaybeden oğlu eski Delaware Başsavcısı Beau Biden ile yakından çalıştığını anımsatan Biden, "Onların büyük bankaları ele geçirmelerini, kadınları ve çocukları tacizden koruduklarını izledim. O zaman gurur duydum ve şimdi onun bu kampanyada ortağım olmasıyla gurur duyuyorum" ifadesini kullandı.
Harris'in adaylığıyla, ilk defa bir ABD başkanlık seçiminde siyah bir kadın pusulada olacak.
Kendisi de Barack Obama hükûmetlerinde iki dönem başkan yardımcılığı yapan Biden, bu rolü bir kadına vereceğine dair söz vermişti.
Kamala Harris kimdir?
Harris, Kaliforniya eyaletinin Oakland kentinde Jamaikalı bir baba ve Hindistan kökenli bir annenin çocuğu olarak dünyaya geldi.
Üniversite eğitimini, ABD'de genellikle Afrika kökenlilerin eğitim kurumu olarak bilinen Howard Üniversitesi'nde tamamladı.
Harris, 2003 yılında San Francisco bölge savcısı oldu. Bu göreve gelen ilk kadın ve Afrika Amerika kökenli hukukçu olma özelliğine sahip.
2010 ile 2014 yılları arasında Kaliforniya eyaletinin Adalet Bakanlığı görevini yürüttü.
İki dönem savcılık yapmasının ardından 2016 yılında Demokrat Parti'den Kaliforniya Senatörlüğüne seçildi.
Harris, 2020 başkanlık seçimlerinde Demokrat Parti aday adaylığına soyundu. Kampanyası ilk etapta büyük bir coşkuyla karşılanmış olmasına karşın zamanla bu coşku söndü ve desteğini kaybetmeye başladı.
Aralık 2019'da başkanlık adaylığı kampanyasını sonlandırdı ve Mart 2020'de Biden'a destek verdiğini açıkladı.