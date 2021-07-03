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Dünya

Biden, üst üste sorulan Afganistan sorularını yanıtlamadı: Bağımsızlık Günü hafta sonundayız

03 Temmuz 2021 09:01

T24 Dış Haberler

ABD Başkanı Joe Biden, gazetecilerin askerlerin Afganistan'da çekilmesiyle ilgili üst üste sorular sormasının ardından "tatil hafta sonunda oldukları için" sorulara cevap vermeyeceklerini ifade etti.

ABD, pazar günü 4 Temmuz Bağımsızlık Günü'nü ülkedeki Koronavirüs kısıtlamalarının büyük bir bölümü kalkmışken kutlamaya hazırlanıyor. 

Cuma günü düzenlediği basın toplantısında gazeteciler Biden'a Afganistan'ın güvenliği ve çekilme takvimiyle ilgili üst üste sorular sorunca konuyla ilgili daha fazla konuşmak istemediğini söyledi. 

"Daha fazla yanıt vermeyeceğim. Bakın 4 Temmuz hafta sonundayız" diyen Biden, "Bana gelecek hafta yanıtlayacağım sorular soruyorsunuz. Şu an bir tatil hafta sonundayız, ben kutlayacağım. Çok güzel şeyler oluyor" ifadelerini kullandı.

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