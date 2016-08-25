ABD Başkan Yardımcısı Joe Biden, "Türkler, IŞİD'i çıkarmak için gerekli süre boyunca Suriye’de kalmaya hazırlıklı" dedi.

Sputnik’in haberine göre, Ankara'daki temaslarını tamamlayarak Stockholm'a geçen ABD Başkan Yardımcısı Joe Biden, dün başlayan Fırat Kalkanı operasyonu hakkında değerlendirmelerde bulundu. Biden, "Türkler, IŞİD'i çıkarmak için gerekli süre boyunca Suriye’de kalmaya hazırlıklı. Türkiye'de, IŞİD'in Türkiye'ye yönelik de bir tehdit olduğunun fark edilmesiyle aşamalı bir düşünde değişikliği oluyor. Bunu ispat ettiler" dedi.

Biden darbe girişiminden yaklaşık 45 gün sonra Türkiye'ye bir ziyaret düzenlemiş, Ankara'da Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Başbakan Binali Yıldırım ve TBMM Başkanı İsmail Kahraman ile görüşmüştü.

Öte yandan Biden, Guantanamo Üssü'nün ABD Başkanı Barack Obama'nın görev süresinin dolacağı Ocak 2017'den önce kapatılmasını istediğini belirtti. Biden, "Benim umudum ve beklentim bu" diye konuştu.