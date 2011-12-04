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Dünya

Biden Türkiye'den ayrıldı İSTANBUL (A.A)

04 Aralık 2011 18:59

-Biden Türkiye'den ayrıldı İSTANBUL (A.A) - 04.12.2011 - ABD Başkan Yardımcısı Joe Biden, Türkiye'deki temaslarını tamamlayarak Yunanistan'a gitti. Resmi ziyaret çerçevesinde İstanbul'daki temasları tamamlayan Biden, öğleden sonra yoğun güvenlik önlemleri altında uzun bir araç konvoyu eşliğinde Atatürk Havalimanı'na gelerek makam aracıyla doğrudan aprona alındı. Atatürk Havalimanı Devlet Konukevi'nde İstanbul Vali Yardımcısı Fevzi Güneş ve diğer ilgililer tarafından uğurlanan Biden, uçağa binmeden önce kendisini uğurlayanlara el salladı.  ABD Başkan Yardımcısı Joe Biden ve beraberindeki heyet saat 15.30'da Air Force Two uçağıyla Atina'ya hareket etti. Biden'in yarın ABD'ye dönmesi bekleniyor. Öte yandan, Biden'in Atatürk Havalimanı'ndan ayrılışından önce yoğun güvenlik önlemleri alınırken, çatılara keskin nişancılar yerleştirildi. Basın mensupları aprona alınmazken, sadece apron dışından görüntü alınmasına izin verildi.

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