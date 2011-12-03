-Biden: Türkiye'de bulunmamız tesadüf değil İSTANBUL (A.A) - 03.12.2011 - ABD Başkan Yardımcısı Joe Biden, Türkiye'de bulunmalarının hiçbir şekilde tesadüf olmadığını belirterek, ''Türkiye, geçtiğimiz 10 yıl içerisinde 3 kat büyüdü. İhracat 4 katına çıktı. Kişi başına düşen gelir çok ciddi biçimde arttı. Aileler artık kendilerine ve çocuklarına daha iyi bir hayat verebiliyor'' dedi. Biden, İstanbul Kongre Merkezi'nde düzenlenen ''Girişimcilik, Değerler ve Kalkınma: Küresel Gündem'' konulu II. Küresel Girişimcilik Zirvesi'nin açılışında yaptığı konuşmada, interneti girişimciliğe ya da ifade özgürlüğüne kapamak isteyen ülkelerin bu yaklaşımlarının çıkmaz bir sokak olduğunu göreceklerini ifade ederek, ''Bu sizin şiarınızdır. Girişimciliğin itici gücü internettir. Girişimcilik hayatı güçlendirmekle ilgilidir. İnternetin amacı da budur'' diye konuştu. Dünyanın en zengin 20 ülkesinin aynı zamanda dünyanın en girişimci ülkeleri olduğuna dikkati çeken Biden, konuşmasını şöyle sürdürdü: ''ABD'nin Ankara Büyükelçisi, bir sonraki Steve Jobs'ın Türkiye'den çıkabileceğini söylediğinde hiç şaşırmadım. Türkiye'de de ciddi yetenekler var. Hatta şu an aramızda da olduğunu biliyorum. Türkiye dünyanın en önemli ekonomilerinden birisi ve bunun çok daha da ötesine gidebilme durumunda. 2023 yılında dünyanın en büyük 10 ekonomisi olmayı hedefliyor. Türkiye Cumhuriyeti'nin kuruluşunun 100. yılına tekabül eden bu yılda Türkiye dünyanın en önemli 10 ekonomisinden biri olacak. Steve Jobs'ın da dediği gibi 'Düşünmek, farklı düşünmek', girişimcilere destek olmalıyız.'' Girişimcilerin risk aldıklarını ve hiç bilmedikleri bir yeteneklerini ortaya çıkardıklarını vurgulayan Biden, girişimci kişilerin baskı altındaki hükümetlerin yönetiminde olduğunda, özgür değillerse, sınırlamalardan ve hantal uygulamalardan kurtulamıyorlarsa, rüşvet, şeffaf olmayan çeşitli engellerden muzdaripler ise girişimcilik ruhlarının yeşermesinin mümkün olmayacağını kaydetti. -Geleceğin birlikte inşası- Biden, ABD, Türkiye ve diğer ifade özgürlüğünü seçen ortak ülkeler ile geleceği beraber inşa edeceklerini düşündüğünü söyleyerek, ''Yakın zaman önce Irak'taydım. Geçen yıl üniversite öğrencilerinin (Iraklı) yüzde 45'i ABD'de eğitim aldı. ABD hükümeti, 10 bin öğrenciye yurt dışında çalışması için burs sağladı'' dedi. Genç girişimcilere fikirlerinin çalınmasına izin vermemeleri gerektiğini vurgulayan Biden, ''Eğer biri çıkıp bu fikirleri sizden alacaksa bu fikirleri geliştirmek için niye bu kadar uğraşılsın? Fikri mülkiyeti tanımayan bir ülke ve anlayış kesinlikle kabul edilemez'' diye konuştu. Biden, fikir teatisinde bulunmak, bilgi paylaşımı yapmak ve yeni fikirler üretebilmek için bir araya gelindiğini ifade ederek, ''Bilginin tekeli ABD'de değil, teknolojik yeniliklerin tekeli de ABD'de değil'' dedi. Girişimcilerin demokrasinin gelişiminde gereken en önemli itici güçlerden biri olduğunu vurgulayan Biden, hayallerin ve fikirlerin 21. yüzyılı inşa edeceğini söyledi. Biden, demokratik devrim ve dönüşümlerin girişimci bir ruhun eseri olduğunu belirterek, ''Özgürlük ve yenilikçilik arayışı söz konusu olduğunda Amerika her zaman bu arayışların yanında olacaktır'' dedi. Biden, ABD ve Türkiye arasındaki ilişkilerin ciddi bir şekilde geliştiğine işaret ederek, konuşmasını şöyle sürdürdü: ''Askeri ilişkilerimiz gibi ekonomik ilişkilerimiz de gelişiyor. İki ülke arasında bu yıl gerçekleşen ticarette yüzde 45'lik artış var. Bu Amerikan halkına yarayacağı kadar Türk halkına da yarayacak bir gelişmedir. Bu sebepten sayın Obama, sayın Erdoğan'ın bu toplantının İstanbul'un ev sahipliğinde düzenlenmesine gösterdiği ilgiden dolayı çok memnun oldu. Şahsi olarak Birleşik Arap Emirlikleri'ne teşekkür etmek istiyorum. Kendileri de bir sonraki toplantıyı bir sene sonra düzenlemeye ilişkin gönüllülüklerini ifade ettiler. Ben yeniden seçilirsem, orada olabilmeyi umut ediyorum.'' Haysiyet, ifade özgürlüğü ve iyi yönetişim için dillendirilen beklentiler ile daha iyi bir yaşam arayışının Orta Doğu'yu ve özellikle de Kuzey Afrika'yı tarihsel bir evrim sürecinden geçirmeye başladığını dile getiren Biden, şöyle devam etti: ''Bizler hepimiz sokaklarda daha iyi bir hayat arayışında mücadele veren hakların duygularını ve ifade etmeye çalıştıklarını algılayabildik. Kendimizi onlarla özdeşleştirebildik, çünkü demokratik devrimler Mısır, Tunus, Libya ve Suriye'de meydana gelmeye başlayan, Yemen'de de olan dönüşümler, devrimler, girişimci bir ruhun eseridir.''