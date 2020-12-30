Biden, Trump yönetiminin aşı programını eleştirdi: Aralık sonunda 20 milyon insan aşı olacak diyordu; yalnızca birkaç milyon oldu

ABD'nin seçilmiş başkanı Joe Biden'ın ülkede başlayan aşılama süreciyle ilgili Donald Trump yönetiminin söylediği plana uymadığını vurguladı. Biden, Donald Trump'ın "Aralık sonunda 20 milyon ABD'li aşılanacak" cümlesini hatırlatarak "Aralık ayının bitmesine günler kala yalnızca birkaç milyon insan aşı oldu" dedi.

The Guardian'da yer alan habere göre, ABD'de Pfizer ve BioNTech ile Moderna'nın Koronavirüs aşılarının onay almasıyla ABDlilere aşı yapılmaya başlandı. Ancak ABD'nin 46. Başkanı seçilen Joe Biden, aşılama programında yavaş ilerlendiğini söyledi. Biden "Trump yönetimi birkaç hafta önce 20 milyon ABD'linin Aralık sonuna kadar aşılanacağını söylemişti. Ayın bitmesine birkaç gün kaldı ve yalnızca birkaç milyon insan aşı oldu" dedi.

20 Ocak'ta yemin ederek göreve başlayacak Joe Biden, ilk 100 gününde 100 milyon kişiye aşı yapılmasını hedeflediğini söyledi.

ABD'nin seçilmiş başkan yardımcısı Kamala Harris de dün canlı yayında Moderna'nın Koronavirüs aşısını oldu. Joe Biden, Pfizer'in aşısını yaptırmıştı.