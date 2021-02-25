Biden, Trump'ın vize yasağını kaldırdı

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ABD Başkanı Joe Biden, aralarında Yeşil Kart başvurusunda bulunan birçok kişinin ülkeye girmesini bloke eden bildirinin de bulunduğu ve selefi Donald Trump tarafından başkanlık kararnameleri ile yürürlüğe sokulan birçok uygulamayı tersine çevirdi.

Trump, geçen sene işsizlik oranı hızlı bir şekilde yükselirken "ABD'li işçileri korumları gerektiğini" söyleyerek birçok yabancı işçinin geçici olarak veya Yeşil Kart başvurusuyla ülkeye işçi olarak gelmesini engelleyen vize yasağını yürürlüğe sokmuştu. Biden, yasağın arkasındaki mantığı kabul etmediğini ve uygulamanın birçok ailenin tekrar bir araya gelmesini önlerken ABD'li şirketlere de zarar verdiğini ifade etti.

Biden, Trump'ın "anarşist" ve "kanunsuz" olarak nitelendirdiği bazı şehirlere fonlamayı kesmeyi hedefleyen uygulamasını da kaldırdı.

Biden göreve gelmesinden bu yana Trump'ın birçok başkanlık kararnamesini iptal ederken kendisi de onlarca kararname imzaladı.

Birçok göçmen, Biden'dan 31 Mart'ta sona erecek yasağı kaldırmasını talep etmişti. Biden, birçok geçici süreli işçinin ülkeye girmesini yasaklayan düzenlemeyi hala kaldırmadı