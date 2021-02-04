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Dünya

Biden, Trump'ın kurduğu 'Uzay Gücü'nü kapatmayacak

04 Şubat 2021 15:36

T24 Dış Haberler

ABD Başkanı Joe Biden, halefi Donald Trump'ın emriyle oluşturulan yeni ordu kolu 'Uzay Gücü'nü kapatmayacak.

Biden, göreve gelmesinden bu yana Trump'ın aldığı kararları inceliyor ve uygun görmediklerini geri çeviriyordu, ancak birçok tartışmaya konu olan 'Uzay Gücü' görev yapmaya devam edecek. 

Beyaz Saray Sözcüsü Jen Psaki konuyla ilgili açıklamasında, "Biden hükûmetinin tam desteğini alacaklar" dedi.

Trump, Uzay Gücü'nün ABD'nin uzaydaki çıkarlarını korumak için kurmuştu. Biden'ın ordu kolunu kapatabileceği konuşuluyordu.

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