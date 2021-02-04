Biden, Trump'ın kurduğu 'Uzay Gücü'nü kapatmayacak

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ABD Başkanı Joe Biden, halefi Donald Trump'ın emriyle oluşturulan yeni ordu kolu 'Uzay Gücü'nü kapatmayacak.

Biden, göreve gelmesinden bu yana Trump'ın aldığı kararları inceliyor ve uygun görmediklerini geri çeviriyordu, ancak birçok tartışmaya konu olan 'Uzay Gücü' görev yapmaya devam edecek.

Beyaz Saray Sözcüsü Jen Psaki konuyla ilgili açıklamasında, "Biden hükûmetinin tam desteğini alacaklar" dedi.

Trump, Uzay Gücü'nün ABD'nin uzaydaki çıkarlarını korumak için kurmuştu. Biden'ın ordu kolunu kapatabileceği konuşuluyordu.