T24 LogoT24 Logo
Dünya

Biden, temmuz hedefine geç ulaştı: ABD'de yetişkinlerin yüzde 70'i en az bir doz Koronavirüs aşısı yaptırdı

03 Ağustos 2021 10:27

ABD’de Başkan Joe Biden’ın 4 Temmuz için beklediği, yetişkinlerin yüzde 70’inin en az bir doz Koronavirüs aşısı olması hedefine ulaşıldı. 

Beyaz Saray tarafından yapılan duyuruda hükûmetin Covid-19 veri direktörü Cyrus Shahpar “Kilometre taşı pazartesi” notunu paylaştı. Ülkede yetişkinlerin yüzde 70’inin en az bir doz Covid-19 aşısı yaptırdığı belirtildi. 

ABD’de sağlık ve hükûmet yetkilileri etkisini artıran Delta varyantıyla birlikte “aşısızlar salgını” ifadelerini kullanmaya başladı. Vakaların aşı yaptırmayanların oranının yoğun olduğu bölgelerde arttığının altı çizildi.

ABD’de Covid-19 kaynaklı hastane başvuruları ve ölümlerin çok büyük çoğunluğunun aşısızlar arasında olduğu tespit edildi.

Artan vakalar yeniiden kapanma önlemlerini getirmese de kapalı alanlarda maske takılmasına yönelik uyarılar yeniden yapıldı. Biden, federal çalışanların aşı zorunluluğu olacağını, aşı yaptırmayanların iki günde bir PCR testi vermesi gerekeceğini söyledi. 

temmuzhedefabdbidenaşıkoronavirüs
T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24