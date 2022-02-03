Biden: Suriye'de düzenlenen operasyonda IŞİD lideri El-Kureyşi öldürüldü

T24 Dış Haberler

ABD Başkanı Joe Biden, ABD Özel Kuvvetleri’nin dün Suriye’nin gerçekleştirdiği operasyonda mevcut IŞİD lideri Ebu İbrahim el‑Haşimi el‑Kureyşi’nin öldürüldüğünü açıkladı.

ABD Başkanı Joe Biden, dün gece gerçekleşen operasyona dair detayları Twitter’dan duyurdu.

Biden, “Dün gece benim emrimle ABD ordusu başarılı bir terörle mücadele operasyonu gerçekleştidi. Silahlı Kuvvetlerimizin cesaretiyle, IŞİD lideri Ebu İbrahim el‑Haşimi el‑Kureyşi’yi savaş alanından sildik."

Operasyonda yer alan bütün ABD askerlerinin güvenli bir şekilde döndüğünü söyleyen ABD Başkanı Biden, operasyonla ilgili detaylı açıklama yapacağını söyledi.

ABD'li yetkili: El-Kureyşi, baskın sırasında bomba patlatarak kendisi ve ailesini öldürdü

Reuters'ın aktardığına göre, IŞİD liderinin öldürülmesine ilişkin bilgi veren bir ABD'li yetkili, El-Kureyşi'nin baskın sırasında bomba patlatarak kendisini ve ailesini öldürdüğünü söyledi.

ABD Savunma Bakanlığı (Pentagon), dün gece İdlib'de düzenlenen operasyonun, eski IŞİD lideri Bağdadi'nin öldürülmesinden bu yana en büyük operasyon olduğunu belirtmişti.

Operasyon, İdlib vilayetinin Türkiye sınırında bulunan Atme kasabasında düzenlenmişti.

Ayrıntılar geliyor...