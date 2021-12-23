T24 LogoT24 Logo
Dünya

Biden: Sağlığım el verirse 2024'te yeniden aday olacağım

Biden, eski ABD Başkanı Donald Trump aday olursa onun karşısında aday olacağını belirtti

23 Aralık 2021 11:00

ABD Başkanı Joe Biden, 2024 seçiminde yeniden aday olup olmayacağına ilişkin soruya “Sağlığım iyi olması durumunda evet” yanıtını verdi.

ABC News’dan David Muir’e konuşan 79 yaşındaki ABD Başkanı Biden, 2024’te yeniden aday olup olmayacağına ilişkin soruya şu yanıtı verdi:

“Evet. Ama bakın, kadere inanırım. Kader hayatıma çok defa müdahale etmiştir. Eğer şu an olduğum gibi sağlıklı olursam yeniden aday olurum”

Biden, eski ABD Başkanı Donald Trump aday olursa onun karşısında aday olacağını belirtti.

bidenabdseçimadayjoe bidenbaşkan
T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24