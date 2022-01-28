Biden: Rusya, Ukrayna'yı gelecek ay işgal edebilir

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ABD Başkanı Joe Biden, Rusya'nın Ukrayna'yı gelecek ay işgal edebileceğini söyledi.

Perşembe günü açıklamada bulunan Beyaz Saray Ulusal Güvenlik Konseyi Sözcüsü Emily Horne, "Başkan Biden, Rusya'nın Ukrayna'yı şubat ayının başında işgal etmesinin ciddi bir olasılık olduğunu belirtti" dedi.

Horne, Biden'ın bu yorumu Ukrayna Devlet Başkanı Volodomir Zelenski ile yaptığı telefon görüşmesinde dile getirdiğini belirtti.

Beyaz Saray'dan yapılan açıklamada Biden'ın Zelenski ile görüşmesinde, "ABD ve müttefiklerinin Rusya'nın Ukrayna'yı daha fazla işgal etmesi durumunda kararlı olarak karşılık vermeye hazır olduğu güvencesini tekrarladığını" ifade etti.

Axios'a konuşan kaynaklar, Zelenski ve Biden'ın işgalin ne zaman meydana gelebileceği konusunda fikir ayrılığı yaşadığını söyledi.

Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, cuma günü yaptığı açıklamada "Ukrayna ile bir savaş olmayacağını" söyledi.

Kiev, Kırım'ın Rusya tarafından ilhak edildiği 2014 yılından bu yana ülkenin Rusya sınırındaki iki bölgede ayrılıkçılarla savaşıyor. Savaş boyunca 13 bin kişi hayatını kaybetti.

Kiev, Rusya'nın ayrılıkçılara askeri destek sağladığını ifade ederken Moskova bu iddiaları reddediyor.

Öte yandan Kiev ve Batı ülkeleri, Rusya'nın sınırda yaklaşık 100 bin asker topladığını ve Ukrayna'yı işgale hazırlandığını iddia ediyor.