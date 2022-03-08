Biden, Rusya’dan enerji ithalatını yasakladı

ABD Başkanı Joe Biden, Rusya’dan petrol, doğalgaz ve tüm enerji ithalatının yasaklandığını duyurdu.

ABD Başkanı Biden'ın açıklamalarından öne çıkanlar şöyle:

"Avrupa bu adımı atamasa bile bizim Rusya enerjisinin üstünde çalışmalarımız devam edecek"

"Biz Putin'in savaşını hiçbir şekilde desteklemeyeceğiz. Elbette saldırılara karşı adımlar attık. Odağımızı her zaman bu bölgede tuttuk. Avrupa'daki müttefik ve ortaklarımız belki bu noktada bize katılamayabilir. Avrupalı ülkeler bu kaynağa daha bağımlı. Biz aksine net ihracatçı pozisyonundayız. Onlar bu adımı atamasa bile bizim Rusya enerjisinin üstünde çalışmalarımız devam edecek. Bugün biz amacımız doğrultusunda birlikte olmayı sürdüreceğiz. Putin'in savaş makinası olmasının önüne her şekilde geçmeye çalışacağız."

"Özgürlüğü korumanın bir bedeli olacaktır, bu bedeli Amerika da hissedecektir"

"Özgürlüğü korumanın bir bedeli olacaktır, bu bedeli Amerika da hissedecektir. Demokratlar olarak bunu yapmanın zorunlu olduğunu düşünüyoruz. Sayın Zelenski ile pek çok görüşmeler gerçekleştirdik. Ukrayna ve Ukrayna halkını desteklemeyi sürdüreceğiz. Toplamda 1 milyar dolara yaklaşan yardımlarımız her gün koordineli olarak çıkış yapmakta. Silahlar tarafında Almanya ve Finlandiya ile görüşmelerimiz devam ediyor.

Ukrayna halkının civar ülkelere kaçmasını yakinen takip ediyoruz. Gerekli olduğu noktalarda tıbbi desteğimizi sürdürüyoruz. Blinken de Polonya ve Ukrayna'ya ziyaretler gerçekleştirdi. Avrupalı mevkidaş ve dostlarımızla durumu değerlendiriyoruz. Savaştan kaçanların güvenli noktalara ulaşabilmesi için çabalarımızı sürdürüyoruz."

"Biz Amerika olarak sorumluluğu paylaşacağız"

"Şu çok net; biz Amerika olarak sorumluluğu paylaşacağız. Mültecileri desteklemeyi sürdüreceğiz. Dün de Fransa, Almanya, İngiltereli mevkidaşları ile bir dizi görüşmeler gerçekleştirdik. Bu saldırıya karşı neler yapılabildiğini an be an konuşuyoruz. Tarihte emsali görülmemiş ekonomik yaptırımlar gerçekleştirdik. Bunun da emsali görülmemiş sonuçları olacaktır Rusya ekonomisinde. Ruble yüzde 50'den fazla değer kaybetti. 1 Ruble artık 1 ABD centi kadar neredeyse.

Rusya'ya aynı zamanda uluslararası finansal sistemden kesip atmak da onların hareket kabiliyetini kısıtlamıştır. Diğer önemli ürünlerde de yaptırımlarımız devam ediyor. Bunun etkilerini yıllarca göreceğiz. Kimi şirketler Amerikan Express, Master Card Rusya'da hizmetlerini askıya aldı. Nike, Apple gibi markalar da operasyonlarını askıya almakta. Özel sektörde de Putin'in kararının nelere mal olduğunu görmeye başladık.

Çok net bir şekilde Rus oligarklarının da peşindeyiz. Onların lüks yatları, evleri takibimizde, bunun bedelleri ödenecek. Bahsettiğimiz yatlar gerçekten yüz milyonlarca dolar değerindeki yatlar. Putin'in savaşı aileleri de etkilemekte. Ukrayna sınırına dayandıkları andan itibaren 75 cent kadardı yakıt fiyatı. Bunun yaptırımların ne tip sonuçlara bizi götüreceğini takip edeceğiz. Ortak petrol rezervlerimizinin 60 milyon kadarını değerlendiriyoruz."

"Önümüzdeki sene petrolde rekor bekliyoruz"

"Güvenilir tedarik kaynakları aramaktayız. Amerika halkını ve işletmelerini korumak için çalışmalarımız devam ediyor. Petrolden, gazdan iş dünyasına kadar her şeyin takibindeyiz. Aldığımız kararların fiyatları artıracağının farkındayız; ama aşırı fiyat artışı söz konusu olursa bununla ilgili kararlar almaya hazırız. Petrol ve ilgili ürünlerden edinilecek kâr bu savaşı beslememeli.

Gaz ve petrol sektöründeki şirketleri yine Rusya'dan çıkış yaparak kendilerine alternatif aramaya başladılar bile. Şu konuda net olmak istiyorum; benim yönetimim ya da politikaların yerel enerji üretilerini geride tutmadığını söylemek isterim. Pandemi döneminde bile Amerika üretimini olduğu şekilde hatta önceki yönetimden çok daha iyi bir şekilde gerçekleştirdi. Önümüzdeki sene petrolda rekor bekliyoruz."