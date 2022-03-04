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Dünya

Biden: Rus saldırıları sadece Ukrayna'ya değil, Avrupa'nın güvenliğine de karşıdır

04 Mart 2022 23:41

ABD Başkanı Joe Biden, Rusya'nın Ukrayna'ya saldırılarına ilişkin olarak, "Bu saldırı, sadece Ukrayna'ya değil Avrupa'nın güvenliğine, küresel barış ve istikrara karşıdır. " değerlendirmesinde bulundu.

Biden, Beyaz Saray'da bir araya geldiği Finlandiya Cumhurbaşkanı Sauli Niinisto ile ikili görüşmesi öncesi gazetecilere Oval Ofis'te açıklamalarda bulundu.

Finlandiya ile ilişkilerinin Rusya-Ukrayna savaşı ve Rusya'ya ortak tepki oluşturulması bağlamında daha da önemli hale getirdiğini belirten Biden, "Bu saldırı, sadece Ukrayna'ya değil Avrupa'nın güvenliğine, küresel barış ve istikrara karşıdır. Bu konuda Niinisto ile hemfikiriz." ifadesini kullandı.

Biden, Finlandiya'nın ABD'nin önemli bir müttefiki olduğunun altını çizerek, Ukrayna'ya savunma ve insani yardım sözlerini de tutacaklarını kaydetti.

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