Biden resmen açıkladı; ABD, yoksul ülkelere 500 milyon doz Covid aşısı sağlayacak

ABD Başkanı Joe Biden, G7 Zirvesi öncesi yaptığı açıklamada, ABD'nin ihtiyaç sahibi yaklaşık 100 ülkeye bağışlamak üzere 500 milyon doz Pfizer/BioNTech Covid-19 aşısı satın alacağını duyurdu.

Zengin ve yoksul ülkeler arasındaki aşılama farkını kapatmak için harekete geçmesi konusunda yoğun baskı altında olan ABD Başkanı, 100'e yakın ülkeye 500 milyon doz Pfizer/BioNTech aşısı bağışlanacağını açıkladı.

Biden, Avrupa seyahati öncesi Air Force One'a binmeden önce gazetecilere 'küresel bir aşı stratejisine sahip olduğunu' ve 'bunu açıklayacağını' söylemişti ancak ayrıntı vermemişti.

Ayrıca ABD, Haziran ayı sonuna kadar dünya çapında 80 milyon doz aşı paylaşacalarını açıklamıştı.