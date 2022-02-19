Biden: Putin Ukrayna'yı işgal etmeye karar verdi

ABD Başkanı Joe Biden, Rusya lideri Putin'in Ukrayna'yı işgal etmeye ve başkent Kiev'i hedef almaya karar verdiğine inandığını söyledi. Biden, işgalin "gelecek günler içinde" başlayabileceğini açıkladı.ABD Başkanı Joe Biden Rusya-Ukrayna krizi konusunda Beyaz Saray'da açıklamalarda bulundu. Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in Ukrayna'yı işgal etme kararı aldığına inandığını söyleyen Biden, "Buna inanmamızı sağlayacak nedenlerimiz var" dedi. İşgalin "gelecek günler içinde" başlayabileceğini açıklayan Biden, Putin ve Rus ordusunun Ukrayna'nın doğusu ile yetinmeyeceğini sözlerine ekledi. Biden, "2,8 milyon masum insanın yaşadığı başkent Kiev'in hedef alınacağını düşünüyoruz" ifadelerini kullandı. ABD yönetimi, daha önce Putin'in Ukrayna'yı işgal edip etmeyeceğine ilişkin kesin ifadeler kullanmaktan kaçınıyordu. Biden, görüşlerinin değişmesinde yeni istihbarat bilgilerinin etkili olduğunu söyledi. Diplomasi kapılarını kapatmayan Biden, Moskova'nın "korkunç ve anlamsız" bir savaş ile diplomasi arasında tercih yapma imkanı olduğunu ifade etti. Biden, ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken'in perşembe günü Rus mevkidaşı Sergy Lavrov ile görüşmek üzere Avrupa'ya gideceğini açıkladı. Pentagon: Saldırı pozisyonu alındı ABD Savunma Bakanlığı Pentagon'dan bir yetkili ise Ukrayna sınırına konuşlandırılan Rus askerlerinin yüzde 40'ı ila 50'sinin saldırı pozisyonu aldığını açıkladı. ABD Savunma Bakanı Lloyd Austin de ABC News kanalına açıklamasında, Putin'in "başarılı bir işgal" için hazırlıklarını tamamlandığını söyledi. Bakan, "Bunun bir blöf olduğunu düşünmüyorum" dedi. NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg de gelişmelerle ilgili açıklama yaptı. Rusya'yı Ukrayna'yı işgale karşı bir kez daha uyaran Stoltenberg Alman ZDF kanalına açıklamasında, "Soğuk Savaş'ın sona ermesinden bu yana Avrupa'daki en büyük askeri güç yoğunluğuna tanık olduğumuz konusunda şüphe yok" dedi. Batılı ülkelerin verdiği bilgilere göre, Rusya Ukrayna sınırına 150 bin dolayında asker konuşlandırdı. Ukrayna'yı işgale hazırlandıkları iddialarını geri çeviren Rusya ise askeri birliklerin mobilizasyonunu NATO'nun tehdidi altında olmaları ile gerekçelendiriyor. Donetsk'te genel seferberlik ilanı Öte yandan Ukrayna'nın doğusundaki gerginlik tırmanmaya devam ediyor. AGİT gözlemcilerinin verilerine göre, Doğu Ukrayna sınırındaki saldırılarda "dramatik bir artış" meydana geldi. Örgüt, perşembe günü Donetsk'te 135'i patlama olmak üzere 222 ateşkes ihlali tespit etti. Ukrayna'dan tek taraflı bağımsızlığını ilan eden Donetsk Halk Cumhuriyeti lideri Denis Puşilin ise bölgede genel seferberlik ilan edildiğini duyurdu. Genel seferberlik ilanına ilişkin bir kararname imzaladığını açıklayan Puşilin, sivil ve askerleri "ordunun kayıt bürolarına" gelmeye çağırdı. Ukrayna Ordusu'nun saldırılarına devam ettiğini öne süren Puşilin, "Birlikte hepimiz için istediğimiz ve hak ettiğimiz zafere ulaşacağız" diye konuştu. Daha öncesinde Rusya yanlısı ayrılıkçılar, Donetsk'teki sivillere güvenliklerini sağlama çağrısı yapmıştı. Ukrayna ise Rusya yanlısı ayrılıkçıların kontrolündeki bölgeleri "şiddetle geri almaya çalışma" iddialarını geri çeviriyor. Rusya askeri tatbikat düzenliyor: Balistik füzeler denenecek Yaşanan gerginliklere karşın Rusya ise bugün için planlanan askeri tatbikattan geri adım atmadı. Rusya Savunma Bakanlığı, 19 Şubat’ta Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’in yönetiminde geniş kapsamlı bir askeri tatbikat gerçekleştirileceğini duyurdu. Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, "Havacılık ve Uzay Kuvvetleri, Güney Askeri Bölgesi, Stratejik Füze Kuvvetleri, Kuzey ve Karadeniz filoları tatbikatlara katılacak. Tatbikat kapsamında balistik ve güdümlü füzeler denenecek. Tatbikat, daha önceden planlanmıştır" denildi. AP,AFP,dpa/BÖ,HT © Deutsche Welle Türkçe