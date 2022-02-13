Biden-Putin, Ukrayna krizini konuştu; "Gerilimin düşmesine dair köklü değişiklik yok; iki lider iletişimde kalmaya devam edecek"

ABD Başkanı Joe Biden ve Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, dün Ukrayna krizine ilişkin yaklaşık 1 saat süren bir telefon konuşması gerçekleştirdi. Biden'ın konuşmada Putin'e, Rusya'nın Ukrayna'yı işgal etmesinin "ağır maliyetleri olacağını" söylediği belirtildi. Görüşmede Ukrayna krizine ilişkin kayda değer bir sonuç alınmadığı ancak iki liderin iletişimde kalacağı belirtildi.

The Guardian'da yer alan habere göre, Ukrayna'da gerilim tırmanırken, Biden-Rusya hattında bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

Görüşmeyle ilgili gazetecilere bilgi veren üst düzey bir ABD'li yetkili, telefon konuşmasının "kötüleşen krizle ilgili köklü değişiklik yaratmadığını" söyledi. Yetkili, iki liderin gelecek günlerde iletişimde kalmak konusunda anlaştığını ancak Ukrayna sınırında gerilimin düşmesine dair "anlamlı bir kanıt bulunmadığını" söyledi.

Moskova'da üst düzey dış politika danışmanı Yuri Ushakov, iki liderin konuşmasının "dengeli ve iş benzeri bir şekilde" ilerlediğini söyledi. Ushakov, ABD'nın Rusya'nın her an saldırabileceğine dair iddialarının yanlış olduğunu söyleyerek "Histeri pik noktasına ulaştı" dedi.

Beyaz Saray'dan açıklama

Beyaz Saray'tan yapılan açıklamada, görüşmede Rusya-Ukrayna sınırında yükselen gerilimin ele alındığı kaydedildi.

Açıklamada, "Biden, Putin ile Rusya'nın, Ukrayna sınırında artan 'askeri yığılmasını' görüştü" denildi. Açıklamaya göre Biden Putin’e, Rusya’nın Ukrayna’yı işgal etmesi halinde ABD’nin müttefikleri ile birlikte kararlı ve hızlı bir karşılık verileceğini, bunun ciddi maliyetleri olacağını söyledi.

"Başkan Biden, Devlet Başkanı Putin'e, ABD'nin müttefikleri ve ortaklarıyla tam koordinasyon içinde diplomasiye hazır olduğunu, ancak diğer senaryolar için de eşit derecede hazır olduğunu açıkça belirtti" ifadelerinin yer aldığı açıklamada, Biden'ın Ukrayna'daki Amerikan vatandaşlarının güvenliği konusunda Putin ile dolaysız konuştuğu belirtildi. İki liderin ayrıca önümüzdeki günlerde irtibat halinde olma konusunda anlaştıkları bilgisi verildi.

Açıklamada, ABD'nin gerilimin yükselmesi durumunda Ukrayna'ya yardımların artırılacağı ifade edildi.