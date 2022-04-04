Biden: Putin savaş suçundan yargılanmalı

ABD Başkanı Biden, Ukrayna’nın Buça kentinde Rus birliklerin çekilmesiyle ortaya çıkan görüntüler nedeniyle Rusya Devlet Başkanı Putin’in savaş suçlarından yargılanması için çağrıda bulundu.Amerika Birleşik Devletleri (ABD) Başkanı Joe Biden, Rusya ordusunun Ukrayna’nın başkenti Kiev’in hemen dışındaki Buça kentinden çekilmesi sonrasında ortaya çıkan görüntüler nedeniyle Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’in savaş suçlarından yargılanması yönünde çağrıda bulundu.

Pazartesi günü Washington’da bir açıklama yapan Biden, Buça’da olanları bir “savaş suçu” olarak nitelendirdi. Biden, “(Putin) acımasız birisi ve Buça’da olanlar çok kötü ve herkes ne olduğunu gördü” dedi. Putin’i yeniden “savaş suçlusu” olarak nitelendiren ve Putin’in hesap vermesi gerektiğini ifade eden Biden, savaş suçu yargılaması olabilmesi için “bütün detayların toplanması gerektiğini” söyledi. Rusya’ya karşı yürütülen savaşı sürdürebilmeleri için Ukrayna’ya ihtiyaç duyduğu silahları sağlamaya devam etmeleri gerektiğinin altını çizen Biden, daha fazla yaptırım uygulanacağını da belirtti.

Sosyal medyaya da yansıyan görüntülerde, Buça sokaklarında sivil giyimli kişilere ait çok sayıda cenaze bulunduğu görülüyor. Aynı zamanda kentte toplu mezarlar da bulundu. Ukrayna Başsavcısı İrina Venediktova Pazartesi günü yaptığı açıklamada, Kiev’in yakınlarında yer alan ve Rus birliklerinden yakın zamanda geri alınan bölgelerde 410 sivilin cesedine erişildiğini aktardı.

Buça Belediye Başkanı Anatoliy Fedoruk da Rus işgali süresince 300'ü aşkın Buçalı'nın öldürüldüğünü açıkladı. Zelenskiy’den “soykırım” iddiası Pazartesi günü Buça’ya giden Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy Rusya’nın eylemlerini “soykırım” olarak nitelendirerek Batılı ülkelerden Rusya’ya yönelik daha sert yaptırımlar uygulanmasını istedi.

Avrupa Birliği (AB) Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen de Pazartesi günü yaptığı açıklamada, Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy ile telefonda konuştuğunu, Buça’da vefat edenler için başsağlığı dilediğini belirtti. “Bu iğrenç suçların failleri cezasız kalmamalı” diyen von der Leyen, kanıt toplamak, savaş suçlarını ve insanlığa karşı suçları araştırmak için AB’nin Ukrayna ile bir Ortak Soruşturma Ekibi kurduğunu ifade etti. Açıklamada, “AB, Ukrayna Savcılığını desteklemek için sahaya soruşturma ekipleri göndererek bu çabayı güçlendirmeye hazır” denildi.

Lavrov: Buça iddiaları provokasyon

Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov ise Buça’yla ilgili Rusya’ya yöneltilen suçlamaları reddetti. Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreter Yardımcısı Martin Griffiths ile görüşmesi öncesinde bir açıklama yapan Lavrov, Ukrayna’nın Buça’da sivillerin soykırıma uğratıldığı iddiasının “küresel barış ve güvenliğe doğrudan tehdit oluşturan bir provokasyon” olduğunu söyledi.

Lavrov, Rus güçleri Buça’dan ayrıldıktan sonraki gün Buça belediye başkanının bir açıklama yapmadığını, ancak iki gün sonra sokaklarda yatan cesetlerin fotoğraflarının çekildiğini ifade ederek, yapılanı “(Ukrayna devleti) tarafından yürütülen Rusya karşıtı bir provokasyon” olarak nitelendirdi.

Pentagon yetkilisi: Buça iddialarını doğrulayamayız

Reuters haber ajansına konuşan ve isminin açıklanmasını istemeyen bir Pentagon yetkilisi, Ukrayna’nın Buça’daki görüntülerle ilgili iddiaları konusunda temkinli davranarak, “Pentagon bağımsız olarak ve tek başına bunu teyit edemez, ancak bu iddiaları çürütecek durumda da değiliz” dedi. Pentagon yetkilisi, “Ukrayna'nın bu vahşetle ilgili iddialarını çürütmek için hiçbir nedenimiz yok” dedi. AP,rtr,dpa/DÇÜ,BK