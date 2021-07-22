Biden: Putin'le görüşmede özgür dünyanın lideri olarak bu ofiste olduğumu hissettim

ABD Başkanı Joe Biden, başkanlık göreviyle ilgili hislerine dair yaptığı açıklamada Cenevre’de Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’le görüştüğü anı anlattı. Biden, “İlk kez özgür dünyanın lideri olarak bu ofiste olduğum kavramını hissettim” dedi.

CNN’in Ohio’da gerçekleştirdiği bir programda konuşma yapan ABD Başkanı Joe Biden, Beyaz Saray’daki günlerine ilişkin hislerini anlattı.

Beyaz Saray personelinden sabahları kendisine kahvaltı hazırlamalarını istemediğini söyleyen Biden, sabahları sabahlığını giyerek gezinmeyi sevdiğini belirtti.

Biden, başkan olmanın gerçek ağırlığını G7 Zirvesi’ne gitmek için Avrupa’ya yaptığı ilk ziyarette ve dünya liderleriyle tanıştığında yaşadığını söyledi. Biden “G7’ye gidip çok konuda fikirlerini değiştirme şansım oldu. Hiçbir eleştiride Çin’i dahil etmiyorlardı” dedi.

Biden, Cenevre’de Rusya Devlet Başkanı Putin’le yaptığı görüşmenin de altını çizerek “Putin kim olduğumu biliyor. Söylediğimin arkasında olduğumu, yapacağım dediğimi yapacağımı biliyor. İlk kez o zaman özgür dünyanın lideri olarak bu ofiste olduğumu hissettim” dedi.