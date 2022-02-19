Biden: Putin'in işgal kararı aldığına ikna olmuş durumdayım; başkent Kiev'i hedef alacaklar

T24 Dış Haberler

ABD Başkanı Joe Biden, Rusya lideri Vladimir Putin'in Ukrayna'yı işgal etme ve başkent Kiev'i vurma kararı aldığına "ikna olduğunu" söyledi.

Cuma günü geç saatlerde bir konuşma yapan Biden, bunun "yıkıcı sonuçları olacağını" ve "bir kişinin kararıyla çıkarılmış gereksiz bir savaş" yaşanacağını ifade etti.

ABD lideri, saldırının başladığı ana kadar diplomasinin hep bir seçenek olduğunu vurguladı ve savaşı önlemek için diplomatik temaslarını sürdüreceklerine dair mesaj verdi.

Biden, Ukrayna ordusunun Donbas'a saldırdığı iddialarının sahte olduğunu ve bunların "Rusya'ya Ukrayna'yı işgal etme bahanesi vermek için gündeme getirildiğini" belirtti. ABD lideri, "Bu suçlamalara dair bir kanıt yok. Ayrıca zaten sınırında 150 bin asker varken Ukrayna'nın yıllardır devam eden bir savaşı ateşlendirmesi akla yatkın olmaz" diye konuştu.

Donetsk ve Luhansk'taki ayrılıkçı liderler saldırı altında olduklarını ve vatandaşlarına tahliye emri verdiklerini belirtmişlerdi.

"Bu gerilim anlarında Ukrayna kuvvetleri çok iyi kararlar verdi ve hatta kendini tutmayı başardı" diyen Biden, "Rusya'nın onları tuzağa düşürerek savaşa çekmesine izin vermiyorlar" dedi.

Çok fazla istihbarat kapasiteleri olduğunu belirten Biden, "Bu noktada Putin'in işgal kararını verdiğine ikna olmuş durumdayım" dedi.

Biden, ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken'ın da gelecek hafta mevkidaşı Sergey Lavro ile görüşeceğini doğruladı.