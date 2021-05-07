Biden, Putin ile görüşme talebini yineledi

ABD Başkanı Joe Biden, Rus askerlerinin Ukrayna sınırında konuşlanmalarına rağmen Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile görüşmeye yönelik talebini tekrarlayarak, "Bu, Putin’le birebir görüşme isteğimi etkilemiyor, öncesinde daha fazla askeri vardı, askerleri geri çekildi" ifadelerini kullandı.

Putin ile gelecek ay görüşmeyi umduğunu da sözlerine ekleyen Biden, "Bunu yapabileceğimize eminim. Belirli bir zamanımız ve yerimiz yok. Bunun üzerinde çalışılıyor" dedi.

"Henüz Başkanın kilitlendiği bir görüşme yok"

Beyaz Saray Sözcüsü Jen Psaki yaptığı açıklamada, önümüzdeki ay Biden ile Putin arasında kesin bir zirve düzenleneceğini doğrulayamadığını ifade kaydederek, "Henüz Başkan'ın kilitlendiği bir görüşme yok" ifadelerini kullandı.