Biden-Putin görüşmesi sona erdi: Büyükelçiler görevlerine dönecek

ABD Başkanı Joe Biden ile Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in İsviçre'nin Cenevre kentindeki görüşmesi sona erdi.

Beyaz Saray'dan yapılan açıklamada, iki liderin görüşmesinin yaklaşık 4 saat sürdüğü daha sonra her iki ülkeden yetkililerin de katıldığı bir başka toplantıya geçildiği ve bunun da 65 dakika sürdüğü aktarıldı.

Euronews'te yer alan habere göre; görüşmenin ardından ilk basın toplantısını gerçekleştiren Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, iki ülke arasındaki gerginliği azaltmak amacıyla Biden'la büyükelçilerin karşılıklı olarak görevlerine geri gönderilmeleri konusunda anlaştıklarını bildirdi.

Görüşmelerinin 'oldukça yapıcı' geçtiğini dile getiren Putin, "Biden ile siber güvenlik alanında istişarelerin başlatılması konusunda anlaştık. Bu çok önemli." ifadesini kullandı.