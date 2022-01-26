Biden: Putin'e kişisel yaptırımlar uygulanabilir

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ABD Başkanı Joe Biden, Rusya'nın Ukrayna'yı işgal etmesi durumunda Devlet Başkanı Vladimir Putin'e kişisel yaptırımlar uygulamayı düşünebileceklerini belirtti.

Biden'ın geçmişte nadir görülen kişisel yaptırım tehdidi, Pentagon 8 bin 500 ABD askerini 'yüksek alarm'a geçirirken ve NATO'nun Doğu Avrupa'daki faaliyetleri artırılırken yapıldı.

Rusya'nın Ukrayna'ya saldırmasının "2. Dünya Savaşı'ndan bu yana en büyük işgal olacağını" ve "dünyayı değiştireceğini" söyleyen Biden, mevcut yaptırım hazırlıklarına direkt olarak Putin'i hedef alan yaptırımların da eklenebileceğini belirtti.

Rusya'da muhalifler, Putin'in gizli tuttuğu ciddi bir mali varlığı olduğunu savunuyor.

Kremlin, geçen haftalarda ABD'nin Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'e yaptırım uygulamasının ilişkilerin koparılmasına eş değer olacağını ifade etmişti.

Dün AFP'ye konuşan üst düzey bir ABD yetkilisi, "Çok büyük sonuçları olacak yaptırımlar uygulamaya hazırız" dedi. Yetkili, planlanan yaptırımların 2014'te Rusya'nın Kırım'ı ilhak ettiğinde uygulananlardan daha ağır olacağını belirtmişti.

Kiev, Kırım'ın Rusya tarafından ilhak edildiği 2014 yılından bu yana ülkenin Rusya sınırındaki iki bölgede ayrılıkçılarla savaşıyor. Savaş boyunca 13 bin kişi hayatını kaybetti.

Kiev, Rusya'nın ayrılıkçılara askeri destek sağladığını ifade ederken Moskova bu iddiaları reddediyor.

Öte yandan Kiev ve Batı ülkeleri, Rusya'nın sınırda yaklaşık 100 bin asker topladığını ve Ukrayna'yı işgale hazırlandığını iddia ediyor.