Biden Putin'e "katil" dedikten sonra Rusya'nın geri çağırdığı Washington Büyükelçisi, Moskova'ya döndü

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Rusya'nın Washington Büyükelçisi, acil durum istişareleri için geri çağrıldıktan sonra pazar günü Moskova'ya döndü.

ABD Başkanı Joe Biden'ın Rus mevkidaşına "katil" demesinin ardından Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, "İnsan, diğerlerini gerçekte kendini gördüğü gibi görürmüş" yanıtını vermişti. Daha sonra Rusya, büyükelçi Anatoli Antonov'u istişareler için Moskova'ya çağırmıştı.

Rus Büyükelçi, New York'taki uçağa binmeden önce "Gerektiği kadar Rusya'da kalacağını" ve birkaç toplantısı olduğunu ifade etti.

TASS'ın aktardığına göre Antonov, "Rusya hep söyler; biz ABD-Rusya ilişkilerini geliştirmeye ABD ne kadar meraklıysa o kadar meraklıyızdır" dedi.

Rusya, en son 1998'de Batılı ülkelerin Irak'ta gerçekleştirdiği bir bombalamadan sonra Washington büyükelçisini çağırmıştı.

2014 yılında Kırım'ın ilhak edilmesinin ardından ABD'nin Rusya'ya sonuç yaşatacağını söylemiş, Putin ancak son çare olarak büyükelçiyi Moskova'ya çağırcağını ifade etmişti.