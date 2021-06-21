Biden, Putin'e "katil" dedikten sonra geri çağrılmıştı; Rus Büyükelçi Antonov, Washington'a döndü

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Rusya'nın Washington Büyükelçisi Anatoli Antonov, pazar günü görev yerine döndü.

RIA Novosti'nin aktardığına göre Antonov, bu hafta ABD'li yetkililerle gerçekleştireceği görüşmelerin "yapıcı" olmasını beklediğini söyledi.

Antonov, uçağa binmeden önce yaptığı açıklamada, "Yapacak çok iş var. İlerleme kaydedeceğimizi umuyoruz" dedi. Rus diplomat, "pozitif bir kafa yapısı" ile ABD'ye döndüğünü söyledi.

Antonov, ABD Başkanı Joe Biden, Mart ayında Rus mevkidaşı Vladimir Putin'in bir "katil" olduğunu düşündüğünü söyledikten sonra Rusya'ya istişareler için çağrılmıştı. ABD de daha sonra Moskova Büyükelçisi'ni geri çağırdı. Geçen hafta gerçekleştirilen Biden-Putin zirvesinde diplomatların görev yerlerine geri gönderilmesine karar verildi.