Biden: PKK konusunda yanınızdayız

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ABD Başkan Yardımcısı Joe Biden, Başbakan Recep Tayyip Erdoğan'ın Kısıklı'daki evine geldi.

03 Aralık 2011 02:00

 
T24 - ABD Başkan Yardımcısı Joe Biden, Başbakan Recep Tayyip Erdoğan'ın Kısıklı'daki evine geldi. Saat 13.30'da başlayan görüşme 2 saat sürdü. Görüşmeden iki kare fotoğraf yayımlandı. Başbakan Erdoğan, geçen hafta geçirdiği ameliyattan sonra ilk kez görüntülendi. Fotoğraflarda Erdoğan'ın gülümsediği ve sağlık durumunun iyi olduğu görülüyor.


Hastalık durdurmadı: Baş başa 2 saat


Joe Biden'in ziyaretinin gerçekleşeceği saat yaklaştıkça Başbakan'ın Üsküdar Kısıklı'daki evinin önünde de hareketlilik arttı. Başbakanlık korumaları çevredeki güvenlik önlemlerini artırırken, polisler de Başbakan'ın evinin bulunduğu caddedeki trafik akışını düzenledi.
 


Dublörüyle geldi


ABD Başkan Yardımcsı Biden, saat 13.30'da Başbakan Erdoğan'ın evinin bulunduğu Kısıklı'ya geldi. Biden'ın bulunduğu limuzine Başbakan Erdoğan'ın iki motorsikletli koruması eskortluk yaptı. Biden iki limuzenle Kısıklı'ya geldi. Öndeki limuzinde Biden'in dublörü arkadaki limuzinde ise Biden Kısıklı'ya ulaştı. Biden ve Başbakan Erdoğan'ın görüşmesi basına kapalı olarak gerçekleşti.
 


Görüşme 2 saat sürdü 
 

Hürriyet gazetesinde yer alan habere göre, 2 saat süren görüşmeye Ömer Çelik, Namık Tan ve Feridun Sinirlioğlu da katıldı.


Başbakanlık yetkilileri görüşmede terörle mücadele, Irak ve bölgesel konuların ele alındığını açıkladı. Açıklamaya göre Biden terörle mücadele konusunda Türkiye'nin yanında olduklarını ifade etti.
 


Erdoğan ameliyattan sonra ilk kez
 

Bu arada görüşmeye dair 2 kare fotoğraf yayımlandı. Başbakan Erdoğan ameliyat olduktan bir hafta sonra ilk kez görüntülendi. Fotoğraflarda sağlık durumu oldukça iyi görünen Erdoğan, Biden'i ayakta karşıladı.


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