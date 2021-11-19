Biden, Pekin Kış Olimpiyatları'na diplomatik boykotu değerlendirdiklerini söyledi

ABD Başkanı Joe Biden, Çin’in Pekin Kış Olimpiyatları’na yönelik bir diplomatik boykot seçeceğini değerlendirdiğini söyledi.

The Hill’de yer alan habere göre, Beyaz Saray’da Kanada Başbakanı Justin Trudeau ile görüşen Biden, bir gazetecenin sorusu üzerine Pekin Olimpiyatları’na diplomatik boykotla ilgili “Bu, değerlendirdiğimiz bir şey” yanıtını verdi.

ABD Başkanı, bu haftanın başında Çin Devlet Başkanı Şi Jinping ile sanal zirve gerçekleştirmişti. Zirvede insan hakları, Tayvan gibi meseleler ele alınırken 2022 Olimpiyatları konuşulmamıştı.