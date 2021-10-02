Biden, parti içi çatlağı çözmek için Kongre'ye indi: "Biz bu işi halledeceğiz"

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ABD Başkanı Joe Biden, partisi içindeki krizi çözmek ve açmazı sonlandırmak için Kongre binasına yaptığı nadir ziyaretlerden birini gerçekleştirdi. Biden burada bazı Demokrat Temsilciler Meclisi üyeleriyle görüştü.

Yasama ve yürütme organlarının tamamı Demokrat Parti yönetiminde olmasına rağmen parti içi krizler büyümeye devam ediyor. Biden'ın en büyük projelerinden olan 1 trilyon dolarlık altyapı planı üzerine yapılacak oylama, perşembe günü parti içindeki ilerici kanadın ayaklanması sonrası ertelenmişti. İlerici kanat, 3.5 trilyon dolarlık sosyal yardım paketinin küçültülmesine karşı çıkıyor.

Biden, temaslarından sonra, "Ne zaman olduğu önemli değil. 6 dakika, 6 gün veya 6 hafta... Biz bu işi halledeceğiz" dedi.

Biden'ın ziyaretinden sonra ılımlı kanattan bir Kongre üyesinin Demokrat Temsilciler Meclisi Başkanı Nancy Pelosi'yi oylamayı geciktirdiği için kınaması, temasların Demokrat Parti'nin içindeki çatlakları tamamen onaramadığı yorumu yapılmasına sebep oldu. Josh Gottheimer isimli Kongre üyesi Demokrat, "partinin içindeki aşırı solun" Biden'ın planlarını riske attığını ifade etti.

Pelosi, ertelenen oylamanın cuma günü yapılacağını söylemişti, ancak ilerici kanat yine plana destek vermeyeceğini söyledi. Temsilciler Meclisi Başkanı'nın, cuma gününde de tartışma halinde olan parti gruplarıyla bir araya geldiği ifade edildi.