Biden: Otokratlar yüzünden küresel özgürlük tehdit altında

Amerika Birleşik Devletleri Başkanı (ABD) Joe Biden, Türkiye'nin yanı sıra Rusya, Çin ve Macaristan'ın da davet edilmediği Demokrasi Zirvesi'nin açılış konuşmasında gücünü geliştirme, nüfuzunu dışarıya yayma ve baskıyı haklı gösterme arayışındaki otokrat yönetimlerin küresel özgürlüğü tehdit ettiğini belirtti.

Euronews'in haberine göre isim isim hitap etmeden davetli dünya liderine seslenen Biden, "Demokrasi kazara ortaya çıkmıyor ve bizler her nesil ile bunu yenilemeliyiz" dedi ve bunun günümüzü tanımlayan en büyük zorluk olduğu görüşünü dile getirdi.

Davetli listesi tartışma yarattı

Başkanlık koltuğunu Donald Trump'tan devralırken ABD'yi yeniden dünya liderliğine taşıma sözü veren Biden hükümeti liderleri bir araya getiren ve iki gün sürecek toplantıyı takiben bu yönde harekete geçecekleri bir yıl planlıyor. Ancak davetli listesinde Polonya, Filipinler ve Brezilya gibi demokrasi sicilleri tartışmalı ülkelerin yer alması bu vaade gölge düşürdü.

Çin'in bulunmadığı listede topraklarının bir parçası kabul ettiği Tayvan'ın yer alması, davet edilmesi Pekin yönetiminin tepkisine yol açmıştı.

Beyaz Saray bütün dünyada bağımsız haber medyasının desteklenmesinin de yer aldığı bir dizi eylemle demokrasinin güçlendirilmesi için Kongre ile birlikte 424 milyon dolarlık yeni bir teşvik için çalışmalarını sürdürüyor.

"Sözünü tutmayanlar çağrılmasın"

İnsan Hakları Gözlem Örgütü Washington Direktörü Sarah Holewinski Reuters'a yaptığı değerlendirmede bu konuda ulusların çaba göstermesini sağlamak için 2022 zirvesine davet kriterinin verdikleri taahhütleri yerine getirmelerine bağlı olması gerektiğini ifade etti.

Sözünü tutmayanların yeniden zirveye çağrılmaması gerektiğini belirten Holewisnki, böyle olmadığı takdirde bazılarının zirveyi "insan hakları ve tutulmaya niyetlenmedikleri vaatler için göstermelik" bir platform olarak kullanacağını kaydetti.

ABD yetkilileri bu toplantılar sırasında teknolojinin özel yaşamın korunması ya da sansürün önlenmesi için kullanılması benzeri küresel inisiyatifler ve ülkelerin 2022 zirvesi öncesinde kendi demokrasilerini iyileştirme konusunda kamu önünde taahhütte bulunması için destek kazanmayı amaçlıyor. Video konferans yöntemiyle gerçekleştirilen bu zirvenin önümüzdeki yıl sonuna doğru dünya liderlerini yüz yüze buluşturan bir etkinlik olması planlanıyor.