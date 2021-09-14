Biden, orman yangınlarının tahrip ettiği California'yı ziyaret ediyor

ABD Başkanı Joe Biden, eyaletin en kötü yangın sezonu olmaya giden orman yangınlarının ardından dün hasar inceleme çalışmaları için California'ya gitti.

The Guardian'da yer alan habere göre, Kongre'de tartışılan 3.5 milyar trilyon harcama planı için destek beklentisinde olan Biden, California'da iklim krizi ve eyaletin her yaz gerçekleşen orman yangınlarını gündeme getiriyor.

California Valiliği binasında yerel yetkililerden yangınlar hakkında bilgi alacak olan Biden, buradan El Dorado bölgesinde çıkan ve bu yılın en büyük orman yangınının yaşandığı bölgeyi havadan denetleyecek.

Biden, bu programından sonra son dönemde çıkan orman yangınları ve bu konuda yürütülecek çalışmalara ilişkin konuşma yapacak.

California Valisi Gavin Newsom ile birlikte yaptığı açıklamalarda Biden "Bu yangınları iklim değişikliği tetikliyor. Bu meseleler, kırmızı ya da mavi eyaletlerle ilgili değil, yangınlarla ilgili. Bilim insanları bize bunları yıllardır anlatıyordu. Şimdi bunu gerçekten yaşıyoruz" dedi.