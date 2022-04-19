"Biden, Obama'ya 2024'te yeniden aday olacağını söyledi"

ABD Başkanı Joe Biden’ın eski ABD Başkanı Barack Obama’ya 2024’te yine aday olacağını söylediği belirtildi.
The Hill’in anonim kaynaklardan aktardığı habere göre, ABD Başkanı Joe Biden 2024’te de ABD Başkanı adayı olacağını söylüyor.
Biden’ın eski ABD Başkanı Barack Obama’ya da yeniden aday olacağını söylediği iddia edildi.
Biden, Obama döneminde 2009-2017 yılları arasında ABD Başkan Yardımcısı görevini yürütmüştü.
78 yaşındaki Joe Biden, seçilen en yaşlı ABD Başkanı olmuştu. Biden, 2024 yılında 82 yaşında olacak.