Biden "NATO ittifakımız hiç olmadığı kadar güçlü" dedi; zirvenin gündem maddelerini sıraladı

ABD Başkanı Joe Biden, bugün gerçekleşen NATO Liderler Zirvesi'nde görüşülecek gündemleri aktardığı bir tweet paylaştı. Biden, "NATO ittifakımız hiç olmadığı kadar güçlü" dedi.

NATO ülkeleri devlet ve hükümet başkanlarının katıldığı zirve toplantısı Brüksel'deki NATO karargahında sürerken ABD Başkanı Joe Biden, "NATO ittifakımız hiç olmadığı kadar güçlü" diyerek toplantının öne çıkan konularını aktardı.

Biden, "29 müttefikle beraber, Rusya'nın saldırgan hamleleri, Çin'den stratejik meydan okumalar, kötü niyetli siber aktiviteler, terörizm ve iklim değişikliğinin dahil olduğu kolektif savunmamızı konuşmak için toplanıyoruz" yazdı.