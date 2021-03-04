Biden, maske zorunluluğunu kaldıran eyaletlere tepki gösterdi: Neandertalce düşünmeye ihtiyacımız yok

ABD Başkanı Joe Biden, maske zorunluluğunu eyalet çapında kaldırma kararı alan Texas ve Mississippi valilerinin "büyük bir hata" yaptığını söyledi. Biden, "Şu an en son ihtiyacımız olan Neandertal'ce düşünmek" dedi.

The Guardian'da yer alan habere göre, ABD Başkanı Joe Biden Texas ve Mississippi eyaletlerinde alınan tartışmalı "maske zorunluluğunu kaldırma" adımına tepki gösterdi. Biden, bu kararı "büyük bir hata" olarak tanımladı ve "Şu an son ihtiyacımız olan Neandertal'ce düşünmek" dedi.

Texas ve Mississippi'de alınan karar kamu sağlığı uzmanlarının da tepkisini çekti. Aşılama çalışmaları hızlı bir şekilde ilerlese bile önlemleri hızlı kaldırmanın vaka sayılarını yeniden artıracağı belirtildi.