Biden, kuracağı kabineden ilk isimleri gelecek hafta açıklayabilir

Donald Trump'ın seçim sonuçlarını reddeden açıklamalarına rağmen, ABD'nin 46. Başkanı seçilen Joe Biden'ın gelecek hafta kabinesine dair ilk kilit isimleri açıklamayı planladığı öğrenildi.

CNN'de yer alan habere göre, Biden kampanyasına yakın bir yetkili, gelecek hafta Biden kabinesinden kritik isimlerin açıklanabileceğini söyledi. Biden, perşembe günü Hazine Bakanlığı için bir isimlediğini söylemişti.

Konuya ilişkin bilgi veren yetkili, gelecek hafta Biden kabinesindeki ilk isimlerin duyurulacağını söyledi.

Biden kabinesinde Hazine Bakanı olarak Federal Rezerv Sistemi Yöneticiler Kurulu'ndan Lael Brainard'ın ismi öne çıkıyor. Eğer seçilirse, Brinaird ABD'nin ilk kadın Hazine Bakanı olacak.