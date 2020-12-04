Biden, Koronavirüs'le mücadelede ilk adımını anlattı: Amerikalılardan 100 gün maske takmalarını isteyeceğim

T24 Dış Haberler

ABD'nin 46. Başkanı seçilen Joe Biden, ülkenin yeni tip Koronavirüs'le (Covid-19) mücadelesi kapsamında göreve geldikten sonra atacağı ilk adımın ABDlilerden 100 gün boyunca maske takmalarını istemek olduğunu açıkladı.

CNN'den Jake Tapper ile seçimden sonra ilk kez bir arada konuşan ABD'nin seçilmiş başkanı Joe Biden ve başkan yardımcısı Kamala Harris, yeni dönemin salgınla mücadele planlarından bahsetti. Biden ve Harris, ABD'de bir Koronavirüs aşısına onay verildikten sonra ülkenin eski başkanları, Bill Clinton, George Bush ve Barack Obama gibi kameralar önünde aşıyı olmak istediklerini söyledi.

Biden, eski ABD Başkanı Barack Obama'ya katıldığını belirterek, ülkenin en yetkili enfeksiyon hastalıkları uzmanı Dr. Anthony Fauci bir aşının güvenli olduğunu söylerse aşıyı yaptıracağını belirtti. Biden, "Dr. Fauci bir aşının güvenli olduğunu söylerse toplumun önünde örnek oluşturabilirim. Benim ölçüm Dr. Fauci" dedi. Kamala Harris de daha önce Fauci'nin önerdiği bir aşıyı olabileceğini söylemişti.

ABD Ulusal Alerji ve Enfeksiyon Hastalıkları Enstitüsü Başkanı Fauci, ABD'nin Koronavirüs Görev Gücü'nde yer almış, salgın başında daha sıkı önlemler alınması gerektiğini savunurken ABD Başkanı Donald Trump ile ters düşmüştü. Biden, Fauci'nin 1984 yılından beri sürdürdüğü görevine devam edeceğini ve ABD'nin salgınla mücadelesini yöneteceğini söyledi.

Biden, şimdiden Fauci ile fikir alışverişinde bulunduğunu anlattı ve şöyle söyledi: Maske takmanın önemini görüyoruz. Federal binalarda, eyaletler arası seyahatlerde maske takılmasını zorunlu kılan bir karar çıkaracağım." Biden, göreve başladığı ilk günde vatandaşlardan 100 gün boyunca maske takmalarını isteyeceğini ekledi.