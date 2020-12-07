Biden, Koronavirüs gölgesinde Sağlık Bakanı olmak üzere California Başsavcısı Xavier Beccera'yı seçti

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ABD'nin seçilmiş başkanı Joe Biden, California Başsavcısı Xavier Beccera'yı kabinesinde yer alacak Sağlık Bakanı olarak belirledi. Hasta Koruma ve Ekonomik Bakım Yasası'nın savunucularından olan Beccera, ABD'nin Koronavirüs mücadelesinin başına geçecek.

The Guardian'da yer alan habere göre, California Başsavcısı Xavier Beccera, Senato'dan onaylanırsa ABD'nin Sağlık Bakanlığı'nı yürüten ilk Latin kökenli isim olacak.

Beccera, ABD yeni tip Koronavirüs salgınıyla mücadele ederken Sağlık Bakanı olarak görev alacak. ABD'de şu ana kadar Covid-19 nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 282 bini aştı.

Beccera, California Başsavcısı olarak Demokrat eyaletlerin "Obamacare"e yönelik destek koalisyonuna liderlik etmişti. Beccera, Barack Obama2nın 2009 ve 2010 yıllarında sağlık yasasını Kongre'den geçirmesinde rol oynamıştı ve o dönem temel motivasyonunun güney California bölgesinde güvencesiz yaşayan binlerce insan olduğunu söylemişti.