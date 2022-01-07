Biden, Kongre saldırısının yıl dönümünde Trump'ı "yalanlar ağı örmekle" suçladı

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ABD Başkanı Joe Biden, Kongre saldırısının birinci yıl dönümünde selefi Donald Trump'ı ABD demokrasisini baltalamak için bir "yalanlar ağı örmekle" suçladı.

6 Ocak 2021'de Trump destekçilerinin saldırısına uğrayan Kapitol Binası'nın önünde konuşan Biden, Trump'ın 2020 seçimlerinin "kendinden çalındığına" dair asılsız iddialarının ülkede hukukun üstünlüğüne zarar verebileceğini ve insanların gelecek seçimlere güvenini zedeleyebileceğini söyledi.

Biden, "Eski bir ABD başkanı 2020 seçimleri hakkında bir yalanlar ağı ördü ve yaydı. Bunu yaptı çünkü prensiplerden çok güce önem veriyor" dedi.

"O kaybetmeyi kabullenemedi" diyen Biden, Trump'ın "egosunun zarar gördüğünü" de ifade etti.

Biden, 25 dakikalık konuşmasında hiç Trump'ın adını direkt olarak ağzına almadı. ABD lideri, konuşmasından sonra gazetecilere Trump yerine ABD siyasi sistemine odaklanmaya çalıştığını belirtti.

6 Ocak 2021'de ABD Kongresi’nde Joe Biden’ın başkanlığını resmileştirecek süreç yürütülürken Trump’ın destekçileri Kapitol Binası’na saldırdı. Çıkan olaylarda 5 kişi hayatını kaybetti.